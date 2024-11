Lo ha comunicato il sindaco Pugliese con gli assessori Proto e De Luca. Questa cifra si riferisce agli anni che vanno dal 2010 al 2015

Quindici milioni in tre anni: è questa la cifra che il Comune di Crotone riceverà per tre anni da Eni, ovvero per il 2018, 2019 e 2020, per l'Imu-Ici sulle piattaforme della multinazionale presenti davanti alla costa crotonese. Lo hanno comunicato, con una conferenza stampa congiunta, il sindaco Ugo Pugliese, insieme agli assessori Benedetto Proto e Salvatore De Luca, rispettivamente con delega al Bilancio e Programmazione il primo, e il secondo Urbanistica e Pianificazione del Territorio.





Un risultato raggiunto dopo mesi di lavoro e di incontri nella sede milanese di Eni, e che vede un traguardo quasi storico, nel quale la città pitagorica si vede riconoscere il pagamento delle aliquote da parte della multinazionale, cosa che succede con pochi Comuni i quali, tra l'altro, ricevono percentuali più basse rispetto a Crotone.

Questi quindici milioni riguardano il periodo che va dal 2010 al 2015; per il futuro, Eni verserà 2,5 milioni di euro all'anno per il pagamento delle tasse al Comune pitagorico. Grazie a queste somme, come riferito in conferenza stampa, per gli abitanti crotonesi sarà abbassata l'Imu da pagare.