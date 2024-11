Interdetto al pubblico il tratto di spiaggia lungo viale Magna Grecia a Crotone, all’altezza della vecchia stazione radio, subito dopo il cimitero cittadino. Lo ha disposto, con apposita ordinanza dirigenziale, il comune di Crotone nella giornata di oggi dopo che alcuni giorni prima i Carabinieri della compagnia di Crotone avevano segnalato la presenza, in quel tratto di arenile in corrispondenza di via Taras, di fosforite, il materiale che si incendia a contatto con l’aria e che veniva prodotto nello stabilimento chimico della Fosfotec.

Il Comune ha chiesto al dipartimento Arpacal di Crotone di effettuare un urgente sopralluogo al fine di esperire i dovuti campionamenti e accertamenti di competenza. In attesa di conoscere il responso di Arpacal, pertanto, è stata disposta, in via cautelativa, al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute e l’incolumità pubblica, l’interdizione al pubblico del tratto di arenile antistante via Capocolonna, all’altezza di via Taras.