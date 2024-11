Era rimasto incastrato con la testa in una lattina di metallo e si dimenava attraversando la strada e mettendo in pericolo sia la sua vita sia gli automobilisti

Nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 1:30 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono intervenuti nel più classico degli interventi, il salvataggio di un gattino.

All'arrivo sul posto in via Hera Lacinia a Crotone la scena si presentava alquanto insolita. Un gatto, nell'intento di trovare da mangiare, era rimasto incastrato con la testa in una lattina di metallo. Si dimenava attraversando la strada mettendo in pericolo sia la sua vita sia la circolazione, in quanto le auto per evitarlo procedevano a zig zag. Recuperato e bloccato, si procedeva al taglio della lattina liberando la malcapitata bestiolina dalla trappola. Il tutto, tra la curiosità e felicità dei presenti che assistevano alle operazioni.