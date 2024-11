Nel pomeriggio di oggi una forte pioggia è sfociata in questo strano fenomeno atmosferico per la città di Pitagora

Una grandinata durata una decina di minuti si è scatenata su Crotone nel pomeriggio di oggi. Partita come semplice acquazzone, grazie alle temperature fredde, sul capoluogo pitagorico è andato in scena questo spettacolo naturale. La spiaggia si è tutta colorata di bianco, insieme al lungomare cittadino, in lungo e in largo, dando spazio a questo spettacolo particolare per una città marittima come Crotone. Sui social, ovviamente, si sono subito diffuse immagini come questa che hanno colpito particolarmente tutti quelli che si trovavano sul litorale, allargando il tam-tam sulle varie piazze. Colori quasi contrastanti ed inusuali alla vista, da un rosso tiziano al bianco della grandine, hanno regalato quel po' di euforia che non guasta mai. A maggior ragione in una stagione fredda come quella che sta attraversando la cittadina crotonese in queste ultime settimane.