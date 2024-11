Ritorna la “sfida” verde per gli abitanti della parte antica della città pitagorica. Un modo per arricchire vie e quartieri

Torna la bellezza di vivere il centro storico cittadino con la quarta edizione del evento “Centro Storico in Fiore” promosso dal Comune di Crotone, dall'Istituto Pertini – Santoni e dall'associazione “Crotone in Fiore”. I residenti del centro storico, iscrivendosi sul sito web del Comune o dell'istituto, potranno partecipare abbellendo i propri balconi con decorazioni floreali. I primi tre balconi fioriti riceveranno un'opera realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco. Inoltre, è previsto per il primo classificato un buono spesa di 150 €, per il secondo di 100 € e per il terzo di 50 € ed un premio social per il balcone che riceverà più like sulla pagina Facebook di Centro Storico in Fiore.

Uno degli eventi innovativi è “Muri di...versi”. Far scendere la poesia nelle strade, creare ai piedi della strada coreografie poetiche per i passanti, decorare man mano negli anni i vicoli del centro storico di Crotone con passi poetici. Il centro storico ospiterà i versi sulle mura esterne delle case, in modo che chiunque entri all’interno del “vecchio Crotone” possa essere accolto dai versi. Un cammino in versi, dunque, e una raccolta poetica a cielo aperto: qui le poesie si leggeranno sui muri. I passanti si fermeranno a leggere le poesie, qualcuno si lascerà trasportare dall’ispirazione. Hanno già aderito i poeti Susy Savarese, Davide Zizza, Paola Deplano, Raffaella Trusciglio, Pasquale D'Emanuele, Noemi Carcea, Tiziana Stasi; altri poeti potranno aderire nel corso dell'iniziativa.

Sono previsti eventi nel centro storico con la partecipazione degli stessi poeti durante il mese di aprile e maggio con letture di poesie e la partecipazione di tutte le scuole cittadine. La manifestazione è stata presentata questa mattina, presso la Sala Margherita, dalla vice sindaco Antonella Cosentino, dall'assessore ai Quartieri Caterina Caccavari, dai docenti dell'Istituto Pertini – Santoni Caterina Cotroneo e Armando Arcidiacono e Celeste in rappresentanza degli alunni dell'istituto.