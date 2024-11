La segnalazione arriva dalla senatrice Margherita Corrado in merito alla presenza di Tenorm nel cantiere difronte la chiesa di San Domenico; la parlamentare chiede in una nota l'intervento del sindaco Ugo Pugliese.

Dopo la presenza rilevata all'interno del castello di Carlo V, sembrerebbe che dell'altro materiale radioattivo sia presente in altre zone della città. La senatrice del Movimento 5 Stelle Margherita Corrado, attraverso una lettera aperta al sindaco di Crotone Ugo Pugliese, segnala «la presenza in corso Mazzini, nelle trincee aperte dalla ditta che esegue i lavori per la posa di sottoservizi, di materiale di colore grigio-celeste che ha forti analogie visive con i rifiuti radioattivi per i quali la normativa italiana utilizza l’acronimo Tenorm (Technological Enhanced Natural Occurring Radioactive Materials). La loro pericolosità, com’è noto, deriva dalla concentrazione di radionuclidi aumentata a causa della tecnologia del processo di lavorazione subito dalla materia prima (minerale fosfatico)».

«Detti rifiuti – continua la parlamentare nella nota - a quanto segnalano alcuni cittadini, nell’immediato vengono accantonati sui margini dello scavo così come il terreno e i lacerti di pavimentazione tagliati dalla benna dell’escavatore ma separatamente da quelli; poi, però, sarebbero gettati nuovamente all’interno degli scassi».

La senatrice pentastellata invita il sindaco, in qualità di principale responsabile dell’incolumità pubblica, a contrastare senza esitazioni un potenziale pericolo per la salute dei cittadini, intervenendo tempestivamente per verificare «se si tratti davvero di Tenorm e se le precauzioni prescritte in materia di rifiuti radioattivi, ove ne fosse confermata la presenza, siano state e siano oggi realmente adottate dagli operatori».