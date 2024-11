I Carabinieri forestali hanno individuato un automobilista che, sceso dalla sua autovettura, aveva gettato rifiuti in un'area della zona industriale in via Donegani a Crotone, già invasa dal pattume abbandonato. L'uomo, che è stato denunciato, si era fermato con l’automobile e aveva scaricato, ai margini della strada pubblica, buste contenenti rifiuti solidi urbani e residui dell’attività di demolizione elettrodomestici. L'abbandono di rifiuti, tuttavia, è stato ripreso fortuitamente da un cittadino che si è premurato di informare e consegnare le riprese fotografiche ai carabinieri forestali della stazione di Crotone che, dopo un rapido accertamento, attraverso la targa dell'autovettura, sono riusciti a risalire al responsabile che intanto si era fermato in città.



L'uomo, un cinquantanovenne nato a Crotone ma residente a Scandale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per getto pericoloso di cose. Gli è stato elevato anche un verbale amministrativo di 600 euro per abbandono di rifiuti speciali sul suolo. I Carabinieri ipotizzano che diversi cittadini provenienti da paesi interni dove è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti, trovandosi ad andare a Crotone, preferiscano abbandonare i rifiuti indifferenziati in città dove non è stata ancora attivata la raccolta differenziata.