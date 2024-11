Dopo il recupero, avvenuto tramite l’impiego di due squadre dei vigili del fuoco e di un’autogrù, l’animale è stato consegnato ai proprietari

Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Sant’Anna e una della centrale di Crotone con autogrù, sono intervenute in località “Steccato” di Cutro per il salvataggio di un cavallo caduto in una buca di circa 3 metri. L'intervento molto delicato è stato eseguito con molta cautela e professionalità tanto da aver recuperato l'animale senza nessun danno. E' stato infine consegnato ai proprietari.