Nell’ambito di un servizio coordinato dal Reparto Carabinieri del Parco nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Gerace, hanno deferito G.R., 45enne, bracciante agricolo, per aver causato un incendio boschivo. In particolare, i Carabinieri, sorprendevano G.R. in località Cavaleri di Ciminà, il quale aveva poco prima appiccato un incendio boschivo. L'uomo è stato trovato in possesso dell’accendino usato per accendere le sterpaglie.