William Salice, ex dirigente Ferrero, ha creato una fondazione impegnata da anni nella valorizzazione dei giovani talenti. Oggi è stato a Lamezia nell’istituto tecnico commerciale De Fazio

E’ stato tra coloro che hanno contribuito a creare must come l’ovetto Kinder, i cioccolatini Ferrero Rocher i Mon Cheri. Ha passato una vita all’interno dell’azienda Ferrero, con una dedizione e uno spirito di abnegazione tali che quando nel 2007 è andato in pensione, ha voluto dare la sua esperienza e la sua passione agli altri. William Salice, ex dirigente della Ferrero, è stato questa mattina a Lamezia Terme, nell’istituto tecnico commerciale De Fazio per presentare la sua onlus, la fondazione Color Your Life. Il leit motiv della fondazione è quello di premiare i giovani di talento aiutandoli a costruire il loro futuro, a diventare ricercatori, innovatori, imprenditori.



Ecco perché Salice ha creato la DREAMERSchool, in un secondo momento ribattezzata il COLORCampus, con sede a Loano dove si svolgono, in estate, i percorsi di formazione e orientamento d’eccellenza.



I giovani, compresi fra i 13 e i 18 anni, accedono ai moduli estivi della durata di 12 giorni, completamente gratuiti, partecipando ai bandi promossi dalla Fondazione tramite un’autopresentazione e un progetto.



Gli elaborati vengono affidati a un gruppo di valutazione composto da esperti dei diversi settori che individuano i più meritevoli. Ne verranno scelti 157 che verranno sostenuti nel raggiungimento del proprio obiettivo professionale.

