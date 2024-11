Tra le varie proposte una moratoria nella riscossione dei canoni demaniali per le aziende colpite

Dopo la furia del maltempo dei giorni scorsi e una prima conta dei danni, è tempo di sopralluoghi nelle zone dell'Alto Cosentino colpite dal fenomeno.

L’ultimo, in ordine di tempo, a visitarli è il consigliere regionale Gianluca Gallo, il quale si è recato nei luoghi interessati insieme coi vertici cosentini di Forza Italia, guidati dai coordinatori provinciali Antonio De Caprio e Luigi De Rose, e il consigliere provinciale Eugenio Aceto, oltre al coordinatore provinciale giovani Fi, Vincenzo Trotta.

In seguito al sopralluogo, Gallo ha espresso apprezzamento per l’impegno assunto dal presidente regionale Oliverio, volto a ottenere finanziamenti adeguati dal governo centrale. Allo stesso tempo, però, ha invitato il governatore a «far sì che la Regione faccia quanto in proprio potere, e non solo sotto il versante della Protezione Civile, per offrire aiuti concreti in particolar modo alle imprese colpite, in maniera tale da poter riattivare da subito il circuito economico, soprattutto in considerazione dell'ormai imminente avvio della stagione estiva».

Tra le varie proposte del consigliere, la possibilità di «congelare la quota regionale della tariffa sui rifiuti indifferenziati, dal momento che le attività di bonifica e pulizia porteranno ad un incremento considerevole delle tonnellate da conferire in discarica a spese dei Comuni», oltre al vaglio di «una moratoria triennale nella riscossione dei canoni demaniali, almeno per le ditte e le aziende titolari di lidi, bar e ristoranti colpiti dal maltempo».

Le mozioni di Gallo saranno presentate il 28 marzo prossimo, in occasione del primo consiglio regionale in calendario.