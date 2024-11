Ancora una protesta contro la gestione cittadina da parte della triade commissariale. Stavolta a scendere in strada sono stati i cittadini di Capizzaglie con la regia dell'associazione "Quartiere Capizzaglie".

A motivare il sit in i mesi di abbandono del quartiere ricoperto da chili e chili di rifiuti, dall'organico agli ingombranti. Capizzaglie è diventata la discarica della città, verosimilmente a causa di coloro che usano i cassoni, ormai rari, di via Amendola per non dover fare la differenziata o per non andare all'isola ecologica di contrada Rotoli. La situazione con il caldo è diventata intollerabile, l'olezzo soffocante. Il tutto mentre la vegetazione si è trasformata in un sottobosco, i tombini, senza la mancata manutenzione, sono diventati pericolose voragini. Le telecamere, nstallate con tanto di alimentazione fotovoltaica, non funzionano. La popolazione è provata e si sente mortificata. «Paghiamo servizi eppure non ne abbiamo» , hanno lamentato alcuni residenti della zona accusando la triade di non essere capace di gestire la città. Il tutto mentre è ancora in corso l'occupazione del Teatro Grandinetti arrivata all'apice di un'altra protesta.