Il passaggio delle simpatiche creature marine al largo della spiaggia è stato immortalato da Caterina Miliè, social media manager della pagina Instagram "Sellia Marina official" impegnata da anni a raccontare le bellezze del territorio

Sellia Marina è un luogo che offre molto più di quanto si possa immaginare. La sua posizione strategica sulla costa ionica calabrese la rende un punto di riferimento per gli amanti del mare e della natura. Le sue acque cristalline e le sue spiagge incantevoli rappresentano il perfetto habitat per diverse specie marine.

Nelle scorse ore la pagina Instagram "Sellia Marina Official", curata da Caterina Miliè ed impegnata da anni a raccontare le bellezze del territorio, ha immortalato in un video un'emozionante rincorsa tra delfini al largo della spiaggia. Le creature marine, simbolo di libertà e grazia, sono state riprese mentre nuotavano ed esibivano indisturbate la loro avvenenza.

Il filmato, divenuto rapidamente virale, testimonia la ricchezza naturalistica della zona e mette in evidenza la necessità di custodire e tutelare il patrimonio ambientale di Sellia Marina.