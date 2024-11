La questione del censimento su base razziale non si può fare. Qualcuno dice «ma l'ha già fatto il Pd in alcuni comuni. Io proprio dal Pd non prenderei mai ad esempio, mai. Detto questo se invece si vuol assicurare sicurezza per quanto riguarda i campi rom, che sono molto spesso fuori controllo, ed abbiamo problemi per le condizioni dei bambini troverà nel M5S sempre la disponibilità». Queste la parole di Luigi di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad Agorà RaiTre.



«Non censire i rom ma i raccomandati della pubblica amministrazione. Anche quelli in Rai». Afferma ancora Luigi Di Maio ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. «Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai», ha detto il vicepremier a Bruno Vespa. Aggiungendo subito dopo: «Nessuna azione intimidatoria però se c’e governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un pò di meritocrazia».

