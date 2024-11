Già dalle 5 della mattinata di oggi 15 ottobre davanti ai cancelli delle Calabra Maceri ha iniziato a formarsi una lunga coda di camion della nettezza urbana, provenienti da numerosi centri nella provincia di Cosenza. Gli automezzi sono carichi di spazzatura provenienti dalla raccolta del residuo indifferenziato. Non è però consentito il conferimento a quelle amministrazioni non in regola con il pagamento del servizio. La criticità era già emersa nell'ultima riunione dell'assemblea dei sindaci dell'Ato Cosenza, da cui è risultato che appena il 52 per cento delle quote era stato corrisposto. Non è chiaro se Calabria Maceri consentirà lo sversamento alle amministrazioni in regola oppure se proseguirà il blocco in maniera indistinta finchè non incasserà le somme spettanti. In alternativa potrebbe intervenire la Regione a supporto dei comuni, molti dei quali non pagano perchè in condizione di dissesto o predissesto. Certamente, il perdurare del blocco avrà ricadute immediate sotto l'aspetto igienico-sanitario.

