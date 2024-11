Gli interventi riguarderanno la difesa del litorale, la bonifica delle discariche abusive, l'ammodernamento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti ma anche l'efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici

La Calabria tira un bel sospiro di sollievo. Lo fanno soprattutto quei terittori, tanti alle nostre latitudini, a rischio idrogeologico. Il Governo mette sul piatto 90 milioni per finanziare la lotta al dissesto, la difesa del litorale, la bonifica delle discariche abusive, l'ammodernamento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti ma anche l'efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

Ad annunciarlo il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, il quale ha evidenziato le inefficienze legate alla nostra Regione alle quali, attraverso questo maxifinanziamento si vuole dare una svolta.

Nel dettaglio si tratta di 31,8 milioni di euro andranno finanziare nove interventi necessari a contrastare il dissesto franoso nei comuni di Scigliano, Carpanzano, San Giovanni in Fiore, Rogliano e Castrovillari e per il rinascimento costiero del litorale di Bonifati. A questi si aggiungono i 17,2 milioni destinati alle opere di bonifica nelle discariche abusive di Valle del fiume Oliva, Corigliano, Cotronei e Rende e i 30,9 milioni per la realizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti di trattamento dei rifiuti di Siderno, Gioia Tauro, Melicucca' e Motta San Giovanni. Inoltre 7,9 milioni andranno a finanziare gli Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici nei piccoli Comuni di Monasterace, Cicala, Belsito, Panettieri, Castiglione Cosentino, Staletti, Santa Maria del Cedro, Gioiosa Ionica e Cutro. Infine 690 mila euro saranno destinati al liceo classico Julia in provincia di Cosenza.