In merito all'articolo comparso su LaC News24 dal titolo "Calabria tra le regioni più a rischio alluvioni ma i fondi per contrastare il dissesto idrogeologico non bastano", riceviamo e pubblichiamo:

«La Struttura Commissariale per la mitigazione del contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Calabria, quale propaggine della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all'art. 10, co. 1, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 opera relativamente al territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191

Pertanto, il presupposto affinché il Commissario possa intervenire ed esercitare i propri compiti (per come dettagliati nei successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 10 D.L. n. 91/2014), è che un intervento sia inserito negli accordi di programma. In merito all'alluvione del 21 ottobre 2024 che si è abbattuta sulla provincia di Catanzaro alcun intervento era programmato in attuazione alla struttura commissariale nelle zone colpite.

La funzione a cui la Struttura Commissariale è chiamata rientra nella sola attuazione degli interventi programmati e finanziati dal Governo, escludendo qualsivoglia attività di prevenzione c/o programmazione autonoma delle opere, per le quali attività operano altre istituzioni. In merito ai dati di spesa evidenziati nell'articolo, richiamando il sito Open Coesione, si precisa che gli stessi non sono aggiornati ed in linea con il reale stato di attuazione.

I risultati di seguito riportati evidenziano come la Struttura Commissariale abbia notevolmente incrementato tutti gli indici di riferimento nel 2024 rispetto al 2023 e nel triennio dell'attuale Amministrazione 2022/2024 rispetto al triennio delle precedenti Amministrazioni 2019/2021, come ad esempio: +156% di progetti esecutivi approvati, +575% di contratti pubblici sottoscritti, +700% di gare pubblicate».

