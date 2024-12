«Abbiamo raccolto in questi giorni la preoccupazione di tanti rappresentanti di enti locali e di ordini professionali relativamente alla proposta del nuovo Piano per il dissesto idrogeologico. Il Piano è assolutamente necessario per la prevenzione e la mitigazione del rischio e sarà ovviamente oggetto di confronto e di un percorso lungo ed articolato». Lo comunica l'assessore all'Ambiente della Regione Calabria Giovanni Calabrese.

«L'entrata in vigore delle misure di salvaguardia - prosegue - potrebbe però rendere difficoltosa l'attuazione di numerosi interventi già pianificati. Per tale motivo e per individuare la giusta strategia ed il corretto iter circa l'approvazione del nuovo Piano per il Dissesto Idrogeologico lunedì è stato convocato un tavolo tecnico-politico di confronto con l'Autorià di Bacino». Al tavolo prenderanno parte gli assessori regionali Giovanni Calabrese, Marcello Minenna, Gianluca Gallo e Maria Stefania Caracciolo, i direttori generali dei rispettivi dipartimenti, rappresentanti della Protezione civile regionale, del Consorzio di Bonifica, di Calabria Verde e Arpacal.

«A seguito di tale incontro - conclude Calabrese - verrà calendarizzato l'incontro con l'associazione del Comuni calabresi e con gli Ordini professionali».