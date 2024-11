I valori massimi non andranno oltre i 30 gradi. Tempo stabile su tutta la regione, qualche nuvola farà capolino nel pomeriggio specie sulle aree centro-settentrionali

L'anticiclone delle Azzorre ormai presente su tutto il territorio calabrese caratterizzerà il tempo per i prossimi giorni con clima gradevole e temperature senza eccessi.

La giornata di domani, domenica 10 luglio, sarà caratterizzata al mattino da tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno perlopiù sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvola più compatta nel pomeriggio specie sulle aree centro-settentrionali e in particolare tra Catanzarese, Crotonese e Cosentino dove però non sono previste precipitazioni; poco o parzialmente nuvoloso altrove. Sereno in serata.

Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 26°C e i 29°C e venti variabili. Mari generalmente mossi o poco mossi.