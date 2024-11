La regione dimentica per una breve parentesi l’inverno, nel Reggino le temperature più alte. Da domani atteso un forte calo termico

Temperature decisamente miti e giornate soleggiate in pieno stile primaverile. La Calabria dimentica (seppur per una breve parentesi) il gelo dell’inverno per abbracciare cieli tersi e temperature insolite visto il periodo.

Nella giornata odierna il sole è stato protagonista in tutte e cinque le province con punte massime di 21 gradi nel comprensorio reggino, 18-19 gradi nelle altre province. Venti deboli e sole nelle zone di montagna, dall’Aspromonte passando per la Sila e il Pollino. Una boccata d’ossigeno nel cuore della stagione invernale. Ma il fronte meteo è destinato a cambiare già nelle prossime ore.

Previsto calo delle temperature dall’Epifania

È infatti in arrivo la prima perturbazione del 2022 che spazzerà via l’anticiclone africano. Un’ondata di freddo proveniente dal Nord Atlantico determinerà – secondo le previsioni de IlMeteo.it- maltempo al Nord. Aria d’origine artica inizierà poi a riversarsi sull’Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale attraverso un’intensificazione dei venti settentrionali. Con l’Epifania atteso un deciso calo delle temperature che coinvolgerà un po’ tutte le regioni, mentre la perturbazione interesserà più direttamente il Centro-Sud. Venerdì e sabato gli effetti del fronte freddo in termini di fenomeni saranno limitati alle regioni meridionali e alle Isole.

Altra perturbazione è invece attesa per domenica 9 gennaio. Saranno interessate le regioni centro-meridionali e non si esclude il ritorno della neve anche a quote basse.