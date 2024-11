Un appassionato di astronomia di Briatico ha immortalato il nostro satellite nel momento in cui è più vicino alla Terra. Spettacolo della natura che si ripeterà 2 e il 31 gennaio

Questa è la notte della Superluna, il raro evento astronomico grazie al quale è possibile ammirare una luna più grande del 7% rispetto alla media e del 16% più luminosa. La foto, pubblicata sul portale Youreporter, arriva da Briatico, dove un utente appassionato di astronomia, che si firma Montelapa, ha fotografato il nostro satellite che sorge dalle alture circostanti.

La Superluna si verifica quando la luna piena è in prossimità del perigeo, ossia il momento in cui il nostro satellite si trova alla minima distanza dalla Terra. Il perigeo è iniziato in Italia alle ore 16,47 di oggi e terminerà 9,45 di lunedì. In questo frangente verrà toccata la minima distanza dalla Terra pari a 357.492 chilometri.

Insomma, nubi permettendo, vale la pena mettersi il cappotto e uscire per dare una sbirciata al cielo. Ci saranno comunque altre due opportunità di vedere a breve la Supeluna, entrambe a gennaio, il 2 e il 31.