Al termine di un incontro ospitato nella sala consiliare del comune di Montalto Uffugo, è stato istituito un tavolo permanente tra la Terna, società di gestione delle infrastrutture elettriche, e la cittadinanza locale, in cui convogliare tutte le segnalazioni di anomalie sul piano della salute, che potrebbero essere ricondotte all'inquinamento elettromagnetico proveniente dall'elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi che attraversa l'importante centro abitato. Alla riunione sono intervenuti tra gli altri, il sindaco Pietro Caracciolo ed i deputati Cinquestelle Anna Laura Orrico e Alessandro Melicchio, estensori di una interrogazione parlamentare proprio sugli eventuali rischi per la salute derivanti dal passaggio dei cavi ad alta tensione.

Monitoraggi incoraggianti

I tecnici di Terna presenti all'iniziativa hanno ricordato tutte le attività di valutazione di impatto ambientale intraprese dopo l'entrata in esercizio della linea elettrica. in particolare, riferendosi anche a quanto certificato dall’ARPA, hanno ribadito che l’opera rispetta la vigente normativa nazionale per la tutela della salute pubblica dagli effetti dei campi elettromagnetici, una delle più cautelative al mondo. La Terna si è, comunque, resa disponibile a finanziare ulteriori monitoraggi da affidare a soggetti istituzionali qualificati.