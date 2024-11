Nella frazione Papanice di Crotone una abitazione ha rischiato di essere coinvolta dalle fiamme

Negli ultimi giorni, i vigili del fuoco del comando di Crotone, hanno dovuto far fronte a numerosi incendi, che si sono sviluppati nell'intera provincia e in alcuni paesi della provincia di Cosenza di competenza del distaccamento di Cirò Marina (KR). Incendi, che sono iniziati investendo semplice sterpaglia, e che poi, si sono sviluppati per colpa dell'alta vegetazione non curata, del forte vento o in alcune zone a causa delle condizione morfologiche del territorio, che rendono ancora più difficoltose le opere di spegnimento se non con il supporto di mezzi aerei.

Come, nella giornata di domenica 9, dove due squadre dei vigili del fuoco di Crotone sono intervenute nel territorio di Belvedere Spinello, per un incendio, che si e' sviluppato sul costone dove insiste il centro abitato, con le fiamme che hanno lambito numerose abitazioni, e soltanto con il lavoro incessante per circa sei ore delle squadre a terra con il supporto di un elicottero per lo spegnimento dall'alto si e' evitato che alcune abitazioni venissero distrutte.





Altro intervento di rilievo, è stato effettuato ieri, da due squadre nella frazione Papanice di Crotone, dove un incendio di sterpaglie, a causa del vento, in poco tempo si e' avvicinato ad una abitazione rischiando di essere coinvolta dalle fiamme, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili e' stato evitato il peggio, procurando soltanto uno grosso spavento per le due inquiline. (AGI)