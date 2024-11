Con l'obiettivo di rendere l'estate meno rovente sotto il profilo della lotta agli incendi, la Prefettura di Cosenza, l'Ente Parco della Sila e i vigili del fuoco hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, per la dislocazione di una squadra composta da cinque unità e dotata di autobotte, esclusivamente dedicata a garantire la sicurezza nell'ampio raggio su cui si estende l'area protetta. Il presidio fisso sarà ospitato nella sede legale del Parco Nazionale, a Lorica, per una durata di trenta giorni, non necessariamente consecutivi, anche in relazione alle condizioni climatiche. L'obiettivo dell'iniziativa è accorciare la tempistica di intervento nello spegnimento di eventuali roghi. La firma in calce all'accordo sinergico è stata apposta dal Prefetto Paola Galeone, dal direttore regionale e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Oliverio Dodaro e Massimo Cundari, dal Commissario straordinario del Parco Nazionale Francesco Curcio. Era presente anche il direttore del Parco Giuseppe Luzzi. «L’intesa sottoscritta rafforza la collaborazione ed intensifica l’attività di cooperazione tra enti il cui obiettivo è la salvaguardia del territorio provinciale» ha affermato la rappresentante del Governo. Ecco l'intervista: