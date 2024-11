L'assessore all'ambiente del Comune di Vibo Vincenzo De Filippis ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili. Il sindaco Costa già alla ricerca di un nuovo assessore all'Ambiente.

Una lettera consegnata direttamente al sindaco Elio Costa in cui si rimette al suo giudizio l’incarico di assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia. A firmarla, evidentemente, proprio il delegato al settore, Vincenzo De Filippis, impegnato in questi pochi mesi di mandato a venire a capo delle complicate questioni legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nella città capoluogo e nelle frazioni, dovendo gestire il passaggio, non indolore, da un concessionario ad un altro e l’elevata conflittualità politica e sindacale che nello stesso settore notoriamente si registra.



