L'emergenza rifiuti morde e alla Regione Calabria si corre ai ripari predisponendo il sopralzo della discarica situata nel comune di Cassano allo Ionio nel Cosentino. E' stato pubblicato oggi un interpello rivolto ai dipendenti interni per individuare un progettista che rediga il progetto esecutivo che dovrebbe portare all'ampliamento della discarica. E' ben noto che il settore rifiuti in Calabria versa in un continuo stato d'emergenza tanto da aver costretto il governatore, Mario Oliverio, a vergare proprio di recente una nuova ordinanza della durata di sei mesi per autorizzare l'impiego dei due impianti di Catanzaro e Reggio Calabria al conferimento dei rifiuti.

Luana Costa