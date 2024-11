Il consigliere Nicola Irto, presidente della Commissione consiliare 'Assetto e Utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente',ha presieduto una seduta che ha visto al centro del dibattito il tema dell’emergenza rifiuti in Calabria

“La quarta Commissione ‘Ambiente’ è impegnata a svolgere fino in fondo il suo ruolo di indirizzo e controllo rispetto alla redazione del Piano regionale dei rifiuti che intendiamo ex ante contribuire a costruire, fornendo indicazioni e suggerimenti, puntando sulla più ampia concertazione che veda protagonisti i Sindaci, l’Anci e l’associazionismo affinché il parere finale sul documento non sia burocratico, ma entri nel merito delle scelte compiute”.



E’ il commento del consigliere Nicola Irto, presidente della Commissione consiliare “Assetto e Utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente”, a conclusione di una seduta che ha visto al centro del dibattito il tema dell’emergenza rifiuti in Calabria con i contributi dei consiglieri Arturo Bova (Democratici Progressisti), Domenico Tallini (Misto), Giovanni Nucera (La Sinistra), Orlandino Greco (Oliverio Presidente) e Giovanni Arruzzolo (Nuovo Centro Destra).



Il confronto che ha affrontato tutti i profili della questione, ha preso le mosse dall’audizione del sindaco di Crotone e presidente dell’Anci Calabria, Peppino Vallone, il quale ha suggerito di “cogliere le opportunità che possono discendere da un corretto, moderno ed innovativo sistema di gestione dei rifiuti, attraverso un’organizzazione industriale capace di trasformare il rifiuto in risorsa per la parte pubblica che, fino ad oggi, della gestione ha sopportato soltanto i costi”.



Il presidente Irto ha ribadito “l’importanza di allinearsi al resto del Paese, confermando il ruolo propositivo e di protagonismo della Commissione che si attiverà per acquisire tutti i dati e le cifre afferenti la diffusione della ‘differenziata’ e favorendo la redazione di una green list dei Comuni virtuosi per stabilirne premialità, a fronte di quelli che invece ancora non attivano buone pratiche nelle politiche ambientali di gestione di rifiuti”.



La seduta ha registrato anche l’audizione del sindaco del Comune di Settingiano, Rodolfo Iozzo, in merito alle problematiche generate da fenomeni di dissesto idrogeologico in alcune aree del comprensorio ed alle azioni di messa in sicurezza da approntare o già realizzate.

Quanto alla proposta di legge “Esercizio della navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari”, (d’iniziativa dei consiglieri Bevacqua, Mirabello e Battaglia), su cui è stata votata all’unanimità una specifica integrazione richiesta dal proponente Bevacqua, il presidente Irto ha informato che “essendo stato rivisitato l’articolato originario, occorrerà prendere visione del nuovo testo per procedere quindi all’esame ed all’approvazione del provvedimento”.



Rispetto al progetto di legge del consigliere Greco “Tutela e valorizzazione economica sostenibile dei paesaggi rurali tradizionali”, sono stati accolti i contributi del Servizio Legislativo che il consigliere proponente si è impegnato a recepire nel nuovo testo.

“Rilevata l’assenza dei dirigenti dei Dipartimenti Bilancio, Programmazione ed Urbanistica, appositamente convocati per intervenire in merito a quest’ultimo provvedimento”, il presidente Irto ha rimarcato “l’ineludibilità della partecipazione dei tecnici per i contributi richiesti al fine di un esame dei progetti di legge che sia il più possibile completo ed approfondito”.