L’Arpacal ha riscontrato emissioni oltre la norma e la Procura di Vibo Valentia dispone i sigilli agli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonica siti in via Croce Nivera

È in corso, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, un provvedimento di sequestro degli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonica siti nella zona alta di Vibo Valentia, in via Croce Nivera nei pressi del Castello Normanno Svevo.

Ad eseguirlo il Nucleo ecologico della stessa Procura in seguito agli accertamenti condotti dall’Arpacal che avrebbe riscontrato in più occasioni il superamento dei limiti di legge previsti in materia di emissioni elettromagnetiche. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha eseguito controlli in alcune abitazioni circostanti, verificando livelli superiori a quelli imposti dalla normativa vigente.



