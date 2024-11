I militari di Amantea hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i titolari di quattro oleifici siti nel Comune di Falerna, dopo avere accertato irregolarità in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi dell’attività produttiva

Da un controllo effettuato dalla Polizia Giudiziaria operante, è emerso, infatti, che i titolari dei quattro opifici realizzavano un illecito smaltimento di rifiuti, disperdendo nell’ambiente il percolato di sansa e le acque di lavaggio prodotte dal processo di molitura delle olive. Presso i quattro frantoi è stata, inoltre, accertata la mancanza dei previsti registri di carico e scarico rifiuti non pericolosi.



Per tali infrazioni, il personale operante ha deferito all’Autorità giudiziaria competente i titolari dei quattro frantoi per i reati di illecito smaltimento di rifiuti e utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e contestato la violazione amministrativa relativa alla mancata tenuta del registro carico e scarico rifiuti. Per quest’ultima infrazione è prevista una sanzione amministrativa di oltre duemila euro.