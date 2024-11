"Il festival del mondo green e dell'economia circolare, stili di vita sostenibili". È questo il tema della tre giorni, in programma nell'area fieristica di Falerna, lungomare lato Nord, in scena il 15-16 e 17 giugno. Gli argomenti che verranno dibattuti nell'ambito dell'iniziativa spaziano dalla questione raccolta e smaltimento rifiuti, l'acqua come fonte di vita, le energie, i centri storici e il loro futuro. Quindi spazio a confronti con le realtà locali, attività ludiche e illoustrative sul rispetto dell'ambiente. Sarà inoltre allestito il mercatino del biologico e dell'artigianato creativo. Non mancheranno presenze autorevoli ed esperti per quella che si preannuncia una manifestazione green d'alto interesse.

Il programma completo dal 15 al 17 giugno