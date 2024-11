A due settimane dalle inondazioni, sul lungomare si lavora alacremente nella speranza di accogliere al più presto i turisti e fare iniziare la stagione

Sul lungomare di Falerna Marina si lavora. Il sole splende, il vento di scirocco soffia. Le piogge, ci dicono, stanno per tornare e si spera siano clementi.

Martelli, trapani, pennelli per ritinteggiare, nei lidi ci si adopera per cercare di tornare alla normalità il più presto possibile dopo la mareggiata che due settimane fa ha fatto danni imponenti lungo tutta la costa tirrenica.

Il mare è arrivato fino a dentro i locali dei lidi, mandando in malora frigoriferi e attrezzatura elettrica. I gestori sperano in un aiuto da parte della Regione per riuscire a ripartire in tempo per la stagione estiva e per non dovere raschiare il fondo delle loro casse visto che già l’avvio di ogni stagione è gravoso.

«È stato per fortuna un fenomeno isolato – ci dice il sindaco di Falerna Giovanni Costanzo – che spiega che si è trattato di “onde lunghe” e che sin dal giorno dopo la mareggiata gli operai del comune erano sul lungomare per ripulirlo dai detriti e cercare di rimettere tutto a posto il prima possibile».

Uno dei responsabili del lido Summer Plays, Gregorio Fiozzo, ci mostra i danni subiti: dalla passerella distrutta, alla parte frontale del lido demolita. I danni, ci spiega, al momento non sono quantificabili ma sono sicuramente importanti.