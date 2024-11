Il movimento franoso rischia di travolgere un'abitazione e di sbarrare la strada per raggiungere l'antico maniero che sovrasta il piccolo centro dell'alto Ionio cosentino

Sopralluogo della Protezione Civile ad Oriolo, il comune interessato di recente da un importante movimento franoso. Il sopralluogo, guidato dal responsabile coordinamento emergenze di Prociv Calabria, Paolo Cappadona, condotto con i tecnici del Comune, ha evidenziato che la situazione «è complessa e delicata e quindi necessita di interventi urgenti».

Oltre all'abitazione maggiormente interessata dal cedimento, secondo quanto riferito, sono emerse altre criticità concentrate in un'area più vasta e che riguardano altre strutture, nonché la stessa strada in selciato che porta al castello e alla chiesa madre nel centro storico del comune dell'alto Ionio cosentino. Attualmente sono in corso indagini geofisiche, effettuate anche grazie all'impiego di georadar, per stabilire l'esatta entità del movimento franoso, che appare comunque ancora in evoluzione e con una profondità, ad oggi, di circa cinque metri. Il centro urbano di Oriolo era già stato interessato, in passato, da diversi movimenti franosi.