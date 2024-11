In picchiata le temperature: -10 gradi a Lorica e Ciricilla (Catanzaro). Freddo anche a Serra San Bruno (Vibo Valentia) con -5 gradi e a Cardeto, nel Reggino, dove sono stati registrati -4 gradi

Calabria sotto zero. Nelle ultime ore in tutta la regione si sono registrate temperature rigidissime. Per via delle forti gelate, infatti, la colonnina di mercurio è scesa fino a ben -13 gradi a Silvana Mansio, nel cuore della Sila. Già nella giornata di ieri la neve era caduta abbondantemente su Camigliatello e Lorica, nel Cosentino, ma anche nelle località Lago Ampollino e Villaggio Mancuso, nella zona dell'altopiano tra le province di Catanzaro e Crotone. Imbiancata anche Gambarie d’Aspromonte (foto WebCam della Calabria), nel territorio di Reggio Calabria. E la sferzata artica di “Thor”, ciclone scandinavo continuerà fino a domani. Una vera e propria mappa regionale è stata redatta dal sito MeteoCalabria.

Temperature in picchiata nella provincia di Cosenza: Silvana Mansio (rete wheaterlink) -13.1°c, M.Bottedonato -10.7°c, Lorica -10.3°c, Monte Curcio -10.2°c, Campotenese -5.1°c, Parenti -4.8°c, Belsito -4.0°c, Cerzeto -3.7°c, Rest Est (rete meteoincalabria) -3.5°c, Mormanno -2.7°c, Cosenza -2.7°c, Domanico -2.2°c, San Pietro in Guarano -2.1°c, Corigliano Calabro -0.1°c, Amantea +2.4°c, Paola +4.5°c.

Non va meglio nella provincia di Catanzaro. A Ciricilla -10.2°c, Decollatura -6.3°c (rete meteoincalabria), Chiaravalle centrale -3.1°c, Martirano -0.3°c, Sellia Superiore +0.2°c, Palermiti +0.2°c, Borgia +0.3°c, Nicastro +0.9°c, Tiriolo +1.6°c, Santa Maria Di Catanzaro +2.0°c, Catanzaro +4.6°c.

Si sveglia al gelo anche il comprensorio vibonese: a Serra San Bruno -5.5°c, Spadola -3.7°c, Fabrizia -3.1°c, Zungri +1.4°c, Vibo Valentia +2.0°c, Arena +2.1°c, Mileto +3.4°c. E le basse temperature non hanno risparmiato Crotone: a Savelli -3.7°c, Cerenzia +0.6°c, Cutro +2.5°c, Salica +2.6°c, San Mauro Marchesato +2.9°c, Crotone +5.3°c. Infine Reggio Calabria: a Cardeto -4.7°c, Gambarie d’Aspromonte -3.6°c, Allai +0.2°c, Bova Superiore +1.6°c, Staiti +4.3°c, Scilla +9.0°c.