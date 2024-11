Le precipitazioni sono durate poche ore. Non si segnalano disagi. Atteso un miglioramento delle condizioni climatiche

A Cosenza sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado ma della neve caduta per poche ore nel corso della notte non vi è traccia se non sul parabrezza e sul cofano di qualche veicolo parcheggiato. Scuole chiuse anche Rende, università compresa dove peraltro erano in programma alcune sedute di laurea, ed in molti centri dell’area urbana e della provincia.

Spazzaneve subito in azione e viabilità garantita

I fiocchi sono caduti in autostrada al valico di Piano Lago e nell’area del Pollino, tra Morano e Buonabitacolo. E naturalmente sulle statali che attraversano le zone montane, come la 107, anche in prossimità del valico della Crocetta, e la 660 silana di Acri. L’Anas, che pure aveva decretato l’emergenza poi cessata in mattinata, non ha riscontrato particolari problemi alla viabilità. I mezzi spazzaneve hanno circolato nel corso della notte per garantire la piena percorribilità di tutte le principali vie di comunicazione.

Si attende un netto miglioramento delle condizioni climatiche

La colonnina di mercurio rimane molto vicina allo zero e non si escludono nuove precipitazioni anche a bassa quota, ma l’effetto Burian, avvertito in Calabria in maniera estremamente modesta, dovrebbe passare nel giro di poche ore e per il fine settimana si preannuncia l’arrivo di temperature primaverili.