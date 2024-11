Gli operatori della Eco Servizi hanno ripulito intere aree dove i cittadini abbandonavano rifiuti ed elettrodomestici

Vere e proprie discariche a cielo aperto. Sacchetti chiusi, aperti, strappati. Elettrodomestici, bottiglie e rifiuti di ogni genere. Siamo in località Caria a Girifalco in provincia di Catanzaro. La zona ripulita ieri mattina dagli operatori della Eco Servizi, a cui va il ringraziamento dell'amministrazione comunale, è soltanto una delle tante aree usate come ricettacolo di spazzatura.

l.c.