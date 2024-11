Il progetto, che prevede la realizzazione di un presidio di sicurezza, è stato approvato in giunta lo scorso venerdì e sarà presentato domani agli organi preposti

Alla presenza del sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro e dall'assessore all'Ambiente, Ferdinando Cosco, sono proseguite ieri mattina le operazioni di pulizia straordinaria di parte dei locali di contrada Serra cui il Comune ha ottenuto dall'Asp il comodato d'uso gratuito per allestire un presidio di sicurezza. Il progetto, approvato in giunta lo scorso venerdì, sarà presentato domani agli organi preposti.

"Grazie a quanti stanno credendo in questo progetto - ha detto il sindaco - che, siamo certi, contribuirà non solo a recuperare parte dei locali di contrada Serra ma consentirà di far diventare Girifalco un importante e strategico punto di riferimento, in materia di sicurezza, a livello regionale".

l.c.