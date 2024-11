I ragazzi dell’Istituto comprensivo saranno coinvolti durante tutto l’anno scolastico in una serie di incontri, dibattiti e attività pratiche sui temi che riguardano la costruzione di un futuro sostenibile

L’Istituto Comprensivo di Fabrizia, con il supporto di partner d’eccezione come Legambiente, Wwf, i Carabinieri Forestali e il Parco delle Serre, promuove una serie di iniziative all’interno del proprio curricolo di Educazione Civica, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale e del rispetto del nostro territorio.

Nel corso dell’anno scolastico, tutti i plessi dell’Istituto saranno coinvolti in una serie di incontri, dibattiti e attività pratiche, che vedranno la partecipazione di esperti nei vari ambiti della tutela ambientale. Queste iniziative sono pensate per offrire agli studenti un’opportunità unica di apprendere, discutere e agire concretamente sui temi che riguardano la salvaguardia dell’ambiente e la costruzione di un futuro più sostenibile.

Le collaborazioni con realtà come Legambiente e Wwf, storici attori della difesa dell’ambiente, permetteranno di affrontare tematiche di grande rilevanza come la biodiversità, la gestione dei rifiuti, la lotta al cambiamento climatico e la protezione degli ecosistemi naturali. Grazie alla presenza dei Carabinieri Forestali, inoltre, gli studenti avranno la possibilità di approfondire la conoscenza delle normative ambientali e di comprendere il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella protezione del patrimonio naturale.

Il Parco delle Serre, con la sua straordinaria ricchezza naturale, sarà uno degli spazi privilegiati per attività di educazione sul campo, come escursioni, osservazioni e laboratori, che permetteranno di vivere in prima persona l’importanza della tutela dell’ambiente.

Gli incontri con esperti e le attività pratiche coinvolgeranno gli studenti in momenti di riflessione e confronto, stimolando la loro partecipazione attiva nella costruzione di un ambiente più sano e sostenibile. L’obiettivo di queste iniziative non è solo quello di trasmettere conoscenze, ma anche di suscitare comportamenti responsabili e consapevoli, in grado di influenzare positivamente la comunità scolastica e il territorio.

L’Istituto Comprensivo di Fabrizia, con il supporto delle istituzioni e delle associazioni partner, si impegna così a formare cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più verde e sostenibile.