La Calabria sarà l’ottava regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in viaggio lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista ha fatto tappa a Roccella Jonica, con attracco al Porto delle Grazie. Durante le tappe Goletta Verde incrocerà le altre iniziative estive promosse da Legambiente in Calabria come la campagna Riciclaestate, realizzata in per parlare di raccolta differenziata nelle località turistiche della regione, e “Usa e getta? No Grazie” contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri.