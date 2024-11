I presidenti di Calabria, Puglia e Basilicata, hanno scritto al ministro dello sviluppo, Federica Guidi, per chiedere chiarimenti sulle autorizzazioni alle trivellazioni nello Jonio.

La posizione di Oliverio, Emiliano e Pittella è chiarissima: no alle trivellazioni nello Jonio. I tre hanno deciso di scrivere unitariamente al ministro dello sviluppo per richiedere un incontro urgente. "La vicenda sta destando grande preoccupazione nei nostri territori, anche per gli ulteriori sviluppi che potrebbero conseguirne - si legge nella missiva - quanto prima serve un utile confronto tra le Regioni e il Ministero al fine di condividere auspicabilmente un percorso comune".