Disagi per i cittadini a causa di un problema agli impianti di sollevamento. La comunicazione giunge dal Comune

Disagi a Cosenza per una riduzione della fornitura idrica determinata da un guasto all’impianto di sollevamento Nascejume dell’Acquedotto Abatemarco. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che «è stato già ripristinato il funzionamento dell'apparecchiatura elettromeccanica» e che pertanto in giornata «il sollevamento sarà regolarizzato in base alle disponibilità attuali delle sorgenti».