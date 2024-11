'Aspettando Mario Spagnuolo e Padre Fedele, quale giustizia?'. Sono questi i temi della puntata de I fatti in diretta del 15 giugno

La trasmissione curata e condotta da Pietro Comito lancerà un'intervista al neo procuratore capo di Cosenza, che opererà anche un bilancio dell'attività svolta nel corso dei suoi otto anni alla guida della Procura di Vibo Valentia. Ospiti in studio il cronista giudiziario cosentino del Quotidiano del Sud Marco Cribari, il corrispondente dell'Ansa per la provincia di Vibo Valentia nonché cronista giudiziario del Quotidiano del Sud Gianluca Prestia e il direttore del Vibonese.it Stefano Mandarano. Collegamento in diretta, invece, da Cosenza, da corso Mazzini, con Padre Fedele Bisceglia, al centro di un controverso infamante caso conclusosi con una sentenza assolutoria della Cassazione che, nei fatti, ha sancito l'ingiustizia del calvario giudiziario a cui il religioso è stato vittima. Padre Fedele sarà affiancato dai suoi legali, gli avvocati Eugenio Bisceglia e Franz Caruso.