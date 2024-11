La trasmissione condotta da Pietro Comito tornerà sul tema già affrontato nei mesi scorsi, concentrandosi stavolta nella provincia di Vibo Valentia, in particolare su via Accademie vibonesi, dov'è nato un comitato spontaneo di cittadini che lamenta un'altissima incidenza di tumori all'ombra di tralicci e antenne

"Elettrosmog - Quali rischi per la salute?". E' questo il tema della puntata odierna de I Fatti in diretta, alle 14.30, su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito tornerà sul tema già affrontato nei mesi scorsi attraverso uno zoom sulla provincia di Cosenza, concentrandosi stavolta nella provincia di Vibo Valentia, in particolare su via Accademie vibonesi, dov'è nato un comitato spontaneo di cittadini che lamenta un'altissima incidenza di tumori all'ombra di tralicci e antenne, e su Stefanaconi, dove un altro comitato civico ha ingaggiato una battaglia contro l'insediamento di una nuova antenna per la telefonia.

Ospiti in studio l'epidemiologa Beatrice Grasso, il referente del servizio Radiazioni e rumore dell'Arpacal Pietro Paolo Capone e Dario Mignolo, in rappresentanza dei cittadini di viale Accademie Vibonesi, una zona falcidiata - secondo gli stessi cittadini - da decine di casi di tumore. In collegamento diretto da Stefanaconi, invece, l'inviata Cristina Iannuzzi incontrerà il comitato civico che protesta contro l'installazione di una nuova antenna di telefonia, ed in particolare il presidente Raffaele Arcella e la vicepresidente Maria Giuseppina Maluccio, oltre che rappresentanti istituzionali e della società civile interessati all'incremento delle neoplasie sul territorio. Le line telefoniche - come sempre - saranno aperte al contributo di tutti i calabresi che vivono condizioni analoghe.

Oggi alle 14.30 su LaC, canale 19, e in streaming su www.lactv.it