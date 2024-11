Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Nell’anteprima spazio alla brutta vicenda che vede coinvolto il comune di Zagarise e la statua di Et, eretta in omaggio al regista Carlo Rambaldi

“Quel che resta delle trivelle”, è il titolo della puntata quotidiana de "I fatti in diretta" che andrà in onda oggi a partire dalle 14.30 e in replica alle 23 su LaC. La trasmissione propone un ritorno a Crotone, per capire come quel territorio e le sue istituzioni stanno affrontando la questione dei giacimenti sottomarini all’indomani del referendum che ha autorizzato la prosecuzione dell’estrazione nel mare Jonio.



Pietro Comito e Rosaria Giovannone si collegheranno con Cristina Iannuzzi che, dalla città pitagorica, descriverà il senso della mobilitazione che gli attivisti del Movimento 5 Stelle stanno proseguendo.



In studio l’approfondimento spazierà anche sul tema dell’approvvigionamento energetico in Calabria e dei rifiuti, perenne emergenza regionale, con il contributo degli ospiti Angelo Calzone – l’esponente del WWF che illustrerà gli effetti della battaglia contro la centrale del Mercure – e Pasquale Allegro e Cristina Bruni, rappresentanti rispettivamente di “Rifiuti Zero – Italia” e “Rifiuti Zero – Lamezia”.



Nell’anteprima della trasmissione, infine, fari puntati sulla polemica del giorno a Zagarise, dove si discute animatamente sulla brutta condizione in cui si trova la statua dell’alieno ET, eretta in omaggio al regista Carlo Rambaldi. Interverrà in collegamento skype l’agente della comunicazione Piero Muscari e verrà proposta l’intervista realizzata al sindaco Domenico Gallelli.

