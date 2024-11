Cos'è che ha fatto fallire il referendum abrogativo del 17 aprile? Ne parleremo nella puntata odierna de ‘I fatti in diretta’ in onda su LaC a partire dalle 14.15

Consapevole astensione? Sfiducia? Semplice indolenza? Cos'è che ha fatto fallire il referendum abrogativo del 17 aprile e cosa ha condotto, malgrado una mobilitazione trasversale, la Calabria al di sotto della media nazionale?



Sono le domande a cui proverà a rispondere, questo pomeriggio con inizio alle 22, su LaC, la trasmissione I fatti in diretta. Ospiti in studio, nella trasmissione condotta da Pietro Comito, Rosella Cerra, del coordinamento nazionale No Triv, il segretario di Rifondazione comunista per la provincia di Cosenza nonché componente del Forum ambientalista Francesco Saccomanno e il coordinatore nazionale dei Giovani Udc per il Centro Sud Marco Martino.



L'inviato Riccardo Tripepi sarà invece a Palazzo Campanella, dove - a margine del consiglio regionale che oggi si dedicherà al Question time, nello studio allestito da LaC nell'Astronave di Reggio - intervisterà i consiglieri regionali sull'esito della campagna referendaria e sulla condizione di fiducia dei cittadini nei confronti della politica.

Alle 14.15 e alle 22 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it