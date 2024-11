Nel giorno di Pasqua il viaggio di Linea Verde raggiunge uno dei luoghi in cui la storia contadina d'Italia, la sua cultura, le sue tragedie, il suo declino, trova uno dei suoi teatri più suggestivi: l'Aspromonte e la zona "grecanica". Lo rende noto la stessa trasmissione in un comunicato.

Viaggio nei borghi calabresi

Daniela Ferolla e Federico Quaranta, con Peppone - prosegue la nota - ci accompagneranno tra maestosi scenari, antiche tradizioni e gustose ricette tipiche della Pasqua. Un'avventura che inizia dalle fiumare fino al cuore dei boschi aspromontani, con borghi abbandonati come Africo vecchio e Roghudi e splendidi paesi come Gerace, Pentedattilo e Bova. Non solo foreste incantate e valli rigogliose, ma anche pastori che sembrano provenire da altre epoche e giovani che intendono valorizzare il loro territorio: Federico andrà a incontrarli e a intervistarli per conoscere le loro tradizioni e la loro vita attuale. Ma quello di Linea Verde, in questa puntata calabrese, sarà anche un viaggio in una storia culturale e spirituale iniziata moltissimi secoli fa e che ancora oggi mostra la sua influenza nella lingua, nell'architettura, nella cultura popolare, nella gastronomia, nei prodotti agricoli: una storia che guarda a Oriente, soprattutto verso la Grecia classica e poi bizantina.

Gli ospiti

Daniela incontrerà religiosi birituali, visiterà grandi aziende agricole, ci farà conoscere i prodotti del biodistretto grecanico e le usanze relative alla Pasqua. Olio extra vergine con cultivar locali, caciocavalli, capocolli, pane biologico, le tipiche pizze rustiche pasquali saranno solo alcuni degli ingredienti che incontreremo sulle tavole imbandite della provincia di Reggio Calabria. Ospiti d'eccezione, conclude la nota, il cantautore calabrese Brunori Sas, reduce dall'ultimo festival di Sanremo e il regista Mimmo Calopresti che proprio in questi luoghi ha ambientato il suo film di prossima uscita, "Via dall'Aspromonte"