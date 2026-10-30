L'azienda di Cariati ha potenziato la propria dotazione di impianti raggiungendo una capacità complessiva di 400 kWp. La produzione stimata è di 500mila kWh all'anno, con benefici per la decarbonizzazione

L'attenzione alla sostenibilità ambientale passa anche dagli investimenti nelle energie rinnovabili. È in questa direzione che si inserisce il nuovo intervento di iGreco, azienda con sede a Cariati, che ha potenziato il proprio sistema di produzione energetica attraverso l'implementazione dell'impianto fotovoltaico esistente e l'installazione di nuovi impianti.

L'investimento ha consentito di raggiungere una potenza complessiva di 400 kWp, con una produzione stimata di 500mila kWh di energia elettrica all'anno. Un risultato che, secondo le previsioni dell'azienda, permetterà di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera di 240 tonnellate ogni anno.

«Una tale produzione di energia elettrica – spiega Tommaso Greco – si traduce in una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a 240 tonnellate ogni anno». L'intervento, aggiunge, «rappresenta un contributo concreto e tangibile alla decarbonizzazione e alla transizione energetica», generando benefici ambientali destinati a proseguire nel tempo.

Alla base della scelta, sottolinea Greco, c'è una precisa visione del rapporto tra attività produttiva e tutela dell'ambiente: «Per noi che siamo produttori, la terra va trattata con amore, curata e tutelata».

L'investimento si inserisce così nel più ampio percorso di responsabilità sociale dell'azienda, che individua nella tutela dell'ambiente, del territorio e della comunità alcuni dei propri ambiti di impegno.