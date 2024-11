Scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila, con mareggiate lungo la costa e i primi allagamenti registrati durante la notte. Non suona la campanella neanche nel Reggino e nel Vibonese, nelle località montane. Lo stato di allerta rosso indicato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi in Calabria ha fatto scattare tutte le misure di prevenzione.

Allagamenti a Crotone

Durante la notte sono stati registrati allagamenti in provincia di Crotone, dove la strada provinciale 52 che collega la frazione Papanice con il capoluogo è stata chiusa al traffico, costringendo i residenti a percorrere percorsi alternativi.

«Non emerse criticità»

La prefettura di Catanzaro ha attivato il Centro coordinamento dei soccorsi con l'obiettivo di «monitorare costantemente l'evolversi della situazione». L'ufficio territoriale del governo ha evidenziato che «da una prima ricognizione effettuata nelle prime ore di stamane, non sono emerse criticità significative». Stesso provvedimento a Reggio Calabria.

Osservato speciale il ponte Allaro

Sulla Locride piove ininterrottamente da stanotte. Nonostante ciò non si segnalano al momento emergenze, con i corsi d’acqua abbondantemente sotto il livello di guardia. Osservato speciale il ponte Allaro lungo la statale 106, nel cui cantiere sono ripresi i lavori di ricostruzione della carreggiata crollata in seguito all’alluvione del 2015. Resta alto il rischio di mareggiate lungo la costa.

Famiglia fatta evacuare a Melito

A Melito Porto Salvo una famiglia è stata fatta evacuare a scopo precauzionale perché la loro abitazione è vicina al torrente Tuccio, le cui acque sono ingrossate dalla pioggia. Nelle Prefetture di Catanzaro e Reggio sono stati istituiti i Centri coordinamento soccorsi per monitorare l'evolversi della situazione.

LEGGI ANCHE:

Maltempo a Catanzaro, perde l’orientamento nel parco: salvata

Scuole chiuse, ecco l’elenco dei comuni. La Prociv lancia l’allerta rossa per il maltempo

Maltempo, allagamenti nel Lametino. Ecco l’elenco delle scuole chiuse

Domani scuole chiuse nel Catanzarese a causa del maltempo

Maltempo, è allerta rossa sulla fascia jonica. I sindaci chiudono le scuole: ecco quali