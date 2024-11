Le onde si sono infrante sul litorale con prepotenza andando ad allagare le strade, i garage, i giardini delle private abitazioni. Distrutti lidi balneari e disagi per le attività commerciali

Piogge intense, mareggiate e allagamenti stanno interessando più aree della Calabria. Particolarmente colpite dal maltempo, le zone poste sul litorale tirrenico: Belvedere Marittimo, Amantea, Acquappesa, Cetraro e Fuscaldo. Le segnalazioni ai vigili del fuoco si susseguono ora dopo ora e in più località è stato richiesto anche l’intervento della Protezione civile. L’acqua ha invaso le strade, i garage, i giardini delle private abitazioni. Le onde si sono infrante con tutta la loro prepotenza sui lidi danneggiando molte strutture balneari. In calo anche le temperature in quello che sembra un avvio di primavera alquanto incerto. Questi i filmati raccolti sul web.

Non va meglio nel Catanzarese. Qui, i danni si sono concentrati sulla fascia tirrenica mettendo in ginocchio i comuni di Gizzeria, Nocera Terinese e Falerna. Oltre ai lidi, sono finite sott’acqua anche le strade a ridosso della spiaggia. Disagi per le attività commerciali. Questo il video pubblicato sulla pagina Facbook della Protezione civile Calabria. Le immagini si riferiscono a Cetraro, nel Cosentino.