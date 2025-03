Il Parco Nazionale del Pollino, uno dei più importanti d’Italia e d’Europa, si prepara a una nuova fase con la nomina di Luigi Lirangi a Commissario dell’Ente. La designazione è stata accolta con entusiasmo dal senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, che ha espresso il proprio sostegno e auguri per il nuovo incarico.

Il Parco Nazionale del Pollino rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore per la Calabria e la Basilicata. Con la sua straordinaria biodiversità è un punto di riferimento per il turismo sostenibile, l’ecoturismo e le attività outdoor. Secondo Orsomarso, che di fatto ne ha dato notizia, la nomina di Luigi Lirangi si inserisce in una visione di sviluppo che punta a valorizzare le risorse del Sud Italia, «in linea con le politiche del Governo Meloni e l’impegno delle amministrazioni regionali guidate da Roberto Occhiuto in Calabria e Vito Bardi in Basilicata».

Il neo commissario è stato sindaco di Terranova da Sibari per 10 anni, esattamente dal 2014 al 2024. A giugno 2024 ha perso le elezioni contro Francesco Rumanò che è stato eletto primo cittadino.

Luigi Lirangi nel 2021 si candidò anche alle Regionali nella lista di Fratelli d’Italia, di cui è stato portavoce provinciale, non riuscendo però ad entrare a Palazzo Campanella. Oggi il nuovo prestigioso incarico.