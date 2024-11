Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari, ha emesso una ordinanza contingibile e urgente di chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, a tutela della incolumità pubblica, per le forti raffiche di vento che stanno investendo in queste ore la città del Pollino e che hanno tra l’altro, anche determinato il ribaltamento di due autocarri telonati lungo l’Autostrada del Mediterraneo. L’ordinanza, tempestivamente comunicata nelle prime ore della mattinata a tutti i dirigenti degli istituti di istruzione, è stata emessa soprattutto per il pericolo che le forti raffiche costituiscono per la viabilità.